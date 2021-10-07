 

“Это очень сексуально”, “Дашулик, хочу с тобой на рыбалку”. Астафьева в чулках и боди облизала спиннинг

07.10.2021, 11:54, Новости дня
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Артистка позирует в кадре, принимая различные позы на берегу водоема.

На заглавном фото певица запечатлена с нижнего ракурса с широко расставленными ногами, а на портретном снимке облизывает спиннинг.

“Тсс. Утром, как и на рыбалке, главное, чтоб никто не п…здел”, – подписала она снимки.

“Провокационно”, – оценили фото певица подписчики.

“Дашулик, я тоже хочу с тобой на рыбалку”, – отреагировали поклонники.

“Это просто очень красиво и очень сексуально”, – прокомментировали снимки артистки фолловеры.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Накануне артистка показала, как проходили съемки.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. После школы она переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, который в 2007 году предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Астафьева является обладательницей титула Playmate of the Month американского юбилейного журнала Playboy.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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