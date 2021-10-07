 

Бюджет выборов президента России в 2024 году возрастет вдвое

07.10.2021, 11:54, Новости дня
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Правительство РФ предложило увеличить бюджетные расходы на выборы президента России в 2024 году до 33 миллиардов рублей.

Это предусмотрено законопроектом о федеральном бюджете на 2022-2024 годы, который правительство внесло в Государственную думу 30 сентября.

В принятом в декабре законе о федеральном бюджете на 2021-2023 годы на подготовку и проведение президентских выборов было выделено 19,8 миллиарда рублей. Теперь эту сумму предлагается увеличить еще на 13,4 миллиарда рублей, или на 56 процентов. Таким образом, общая сумма расходов на выборы достигнет 33,2 миллиарда.

Выборы могут стать самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении. Президентские выборы 2018 года обошлись чуть более чем в 14 миллиардов рублей (из заложенных 17,7 миллиардов рублей), в 2012-м на организацию и проведение кампании ушло 10,37 миллиардов рублей, в 2008-м — 4,93 миллиардов рублей, а в 2004-м — 2,56 миллиардов рублей.

Юрист Денис Паньшин обратил внимание на то, что при определении затрат на выборы в бюджет закладывается максимальная сумма расходов. Он также предположил, что дополнительные траты на выборы 2024 года могут быть связаны с планируемым расширением формата электронного голосования.

Источник – 2024.press



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