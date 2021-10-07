 

Жители Бамбари рассчитывают на приглашение российской ЧВК в свой город

07.10.2021, 11:42, Новости дня
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Жители центральноафриканского города Бамбари опасаются нападений боевиков. Новые атаки радикалов показали, что защита со стороны миротворцев многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) – это фактически фикция.

Как сообщает местное издание Ndjoni Sango, люди рассчитывают, что в их районе развернут дополнительные силы национальной армии, а также российской «ЧВК Вагнера». Миротворцы ООН не выполняют свои прямые обязанности, из-за чего гибнут мирные граждане, а работа транспорта оказалась под угрозой.

Журналисты сообщили, что сотрудники миссии отказались сопровождать колонну с гуманитарными грузами, которую в итоге под Бамбари атаковали боевики. Перевозимые товары были разграблены, а транспортные средства сожжены. Более тридцати человек были убиты радикалами.

Центральноафриканцы полагают, что «вагнеровцы» решат имеющиеся проблемы, поскольку они справились с подобными задачами в Сирии. Также в пользу этого сотрудничества говорит соглашение правительства Мали с российскими специалистами.



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