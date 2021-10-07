В РФ выявили 27,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 27 550 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5404, Санкт-Петербурге – 2418, Московской области – 1454.

Всего в стране выявили 7 690 110 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 799 230 человек, из них вылечились за сутки 20 330 человек.

Также за сутки зафиксировано 924 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 213 549 человек.

Накануне, 6 октября, в России выявили 25 133 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2417.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.