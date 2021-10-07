 

Основателю Grouр-IB Сачкову предъявили обвинение в госизмене

07.10.2021, 11:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледователи предъявили обвинение в госизмене Илье Сачкову – основателю компании Grouр-IB, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сачкову было предъявлено обвинение в госизмене. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», – сообщил источник ТАСС.

Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.
Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью.

Напомним, в феврале 2019 года сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» были осуждены за госизмену. Сергей Михайлов получил 22 года лишения свободы, Руслан Стоянов – 14 лет.

Дело Михайлова и Стоянова связано с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, которого задержали в ноябре 2016-го. На допросе он дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Также был задержан коллега Михайлова Дмитрий Докучаев. Им и Руслану Стоянову были предъявлены обвинения в госизмене в пользу США.

По данным СМИ, Михайлов и Докучаев передавали конфиденциальные данные ЦРУ.



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