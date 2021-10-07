Певица Лена Катина подтвердила свой роман с предпринимателем Дмитрием Спиридоновым

Лена Катина накануне заговорила о личной жизни. Как оказалось, сердце девушки занято еще с июля этого года. Возлюбленным певицы стал предприниматель Дмитрий Спиридонов. Пара познакомилась на дне рождения последнего, где Елена находилась в качестве певицы.

Катина раскрыла подробности личной жизни

“Познакомились буквально на работе”, – призналась Катина. По словам российской артистки, она была очень удивлена, что позже Дмитрий Спиридонов позвал ее на ужин.

Вообще, искра между певицей и предпринимателем пробежала еще тогда, когда оба переписывались в Сети и обсуждали детали ближайшего сотрудничества. В один момент Елена поняла, что не может наговориться с Дмитрием. По словам экс-солистки группы “Тату”, Спиридонов очень харизматичный и интересный мужчина.

Отметим, что влюбленные уже планируют совместную поездку в Турцию. Однако на отдых за пределами России у них будет всего три дня. К сожалению, плотный рабочий график Катиной не позволяет растянуть поездку. Что ж, будем следить за тем, к чему приведет этот роман.

Напомним,несколько лет назад Елена была замужем за музыкантом. Имя экс-возлюбленного певицы – Сашо Кузманович. У Катиной есть маленький сын Саша, которому в этом году исполнилось шесть лет.