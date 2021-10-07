40-летний девственник уже 5 лет не может найти себе жену, а все из-за одного жесткого требования, которое пока никто не смог выполнить

Даниэль Пехник, проживающий в Австралии, не так давно встретил свое 41-летие. Но по сей день не смог найти вторую половинку.

До сих пор ни одна из девушек не удостоилась стать настолько близкой ему, чтобы вступить с мужчиной в интимные отношения.

Пять лет назад Даниэль разработал и запустил свою веб-площадку, с помощью которой хотел найти достойную кандидатуру для сексуальных отношений.

Спустя пять лет женщины в жизни парня так и не появилось. А проблема заключается в том, что Пехник предъявляет к девушкам слишком жесткие требования.

На его собственном онлайн-проекте указано, что девушка должна быть девственницей. Вначале парень желал, чтобы его будущая любовь была с ним примерного одного возраста, а ее главной целью в жизни должна быть карьера.

Но так как желающих на столь необычную вакансию нашлось мало, Даниэль снизил требования. Теперь он находится в поиске образованной женщины, которая любит поговорить на серьезные темы. Пункт об отсутствии опыта в интимной жизни был удален.

«Нахожусь в поиске образованной женщины, которая любит говорить на серьезные темы. Если тебе не чужды темы философии, литературы, мы найдем с тобой общий язык».

Каждая дама, которая отвечает этим требованиям, может связаться с Даниэлем по указанным на сайте контактным данным, и пригласить его на свидание. Однако, на сайте есть отзывы – девушки рассказывают, что встреча была далеко от романтической, а больше похожа на собеседование.