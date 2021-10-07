 

Зеленскому предрекли участь Януковича

07.10.2021, 11:24, Разное
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Мнением эксперт поделился в своем видеоблоге. По его словам, тактика нынешнего политического режима страны приведет к тому, что в обществе будут только нарастать противоречия. Ситуация разрешится радикальными мерами, убежден Романенко.

По словам политика, украинская власть стала чрезмерно самоуверенной и обнаглевшей. Поэтому он уверен, что Владимир Зеленский и его команда плохо закончат, пойдя по стопам бывшего президента Незалежной Виктора Януковича и других предшественников, изгнанных из
власти.

Юрий Романенко считает, что Владимир Зеленский со своими соратниками вызывают у народа ненависть своим поведением и чванливостью. В частности, по словам эксперта, негодуют многие журналисты и часть элиты.

Как писали “Дни.ру”, аналитики заметили, что президент Украины часто врет. Владимир Зеленский вошел в список
политиков-лжецов

аналитической платформы VoxUkraine.

Напомним, ранее выяснилось, что коллективный Запад выставил “черную метку” Владимиру Зеленскому. По словам политолога Андрея Золотарева, упоминание главы государства в “досье Пандоры” – это предупреждение украинскому президенту.



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