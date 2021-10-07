 

Единую вакцину против гриппа и коронавируса испытают в России в 2022 году

07.10.2021, 11:20, Разное
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В конце 2022 году будут проводиться клинические испытания перспективной единой вакцины, которую можно будет сделать сразу против коронавируса и классического гриппа. Об этом в рамках общения с журналистами заявила Александр Гинцбург.
В процессе разработки препарата за основу было взято гибридное лекарство против ротавирусов. Параллельно на сегодняшний день разрабатывается еще один препарат против различных вариаций COVID-19. Как заявил в интервью Гинцбург, техническая платформа для осуществления данных манипуляций имеется, но клинические тесты пока не ведутся.

Если платформа покажет себя хорошо, то исследователи перейдут к тестированию более сложного варианта. Они намерены совместить S-белки коронавируса и антигены гемагглютинина.

Единую вакцину разрабатывают не только в центре Гамалеи. Исследования на эту тему проводят специалисты «Вектора», пишет портал iReactor.



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