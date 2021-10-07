Ученые поставили под сомнение связь аллергии с депрессией и шизофренией



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Такие болезни, как бронхиальная астма и экзема, ученые связывали с риском депрессии, тревожности, шизофрении, биполярного расстройства. Данные свидетельствуют о том, что этот риск увеличивается при тяжелом течении аллергии. Существует теория, что повышенный при аллергии уровень воспаления может влиять на возникновение психических расстройств.

Однако оставалось неизвестным, являются ли аллергия и сопутствующее воспаление причинным фактором психических расстройств. Дело в том, что исследования, которые были проведены, могли показать только связь между этими проблемами. В новом исследовании ученые попытались разрешить эту проблему.

Проявления аллергии

До 35% россиян страдают от аллергии, количество аллергиков в мире растет каждый год. Необходимо понимать, чего можно ожидать от этой патологии, чем она грозит и как ее контролировать. Для этого — наш материал.

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Ученые из Бристольского университета проанализировали данные из британского Биобанка – длительного исследования, в котором были собраны генетические данные примерно 500 тысяч добровольцев. Используя обычные эпидемиологические методы исследования, они, как и авторы предыдущих исследований, нашли существенную связь между диагнозами аллергических и психических болезней. Далее ученые применили генетические методы анализа.

Авторы исследования выяснили, у кого из участников Биобанка были гены, предрасполагающие к аллергии или психическим расстройствам. Далее они проверили, как часто на фоне генетического риска одного из этих состояний развивается другое. Этот метод исследования называется менделевской рандомизацией. Считается, что данные, полученные таким образом, позволяют ученым делать выводы относительно причинно-следственной связи между болезнями.

Менделевская рандомизация показала, что аллергия вряд ли является причиной психических расстройств, а проблемы с психикой – не причина аллергии.

Один из выводов, которые сделали исследования – профилактика аллергии, хоть и сама по себе является очень важной задачей, скорее всего не поможет снизить распространенность психических расстройств.