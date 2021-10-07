 

Мнение: День, когда убили Анну

07.10.2021, 11:02, Разное
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15 лет назад, 7 октября 2006 года, в Москве,  в подъезде дома на Лесной улице  убили журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую.

Сегодня, 7 октября 2021 года истек срок давности по уголовному делу. Заказчик преступления так и назван…

В 2014 году Мосгорсуд вынес решение по фигурантам уголовного дела – Рустаму Махмудову и Лом-Али Гайтукаеву. Их приговорили к пожизненному лишению свободы, признав первого исполнителем, а второго — организатором убийства. Еще троих негодяев суд признал посредниками в организации убийства – Сергей Хаджикурбанов, Ибрагим и Джабраил Махмудовы приговорены к 20, 12 и 14 годам колонии.

Гайтукаев умер в колонии в июле 2017 года.

В особом порядке было рассмотрено дело подполковника ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова — одного из руководителей «наружки» столичной милиции, чьи подчиненные в рабочее время следили за Политковской.

В рамках сделки со следствием Павлюченков обязался назвать заказчиков убийства, но не назвал. Тем не менее получил минимальный срок….

Сегодня «Новая газета» выпустила фильм «Как убили Анну».

15 лет прошло со дня убийства Анны Политковской. Для меня, как и для миллионов россиян, европейцев, миллионов небезразличных людей во всем мире, 7 октября был и останется днем, когда убили Анну….

Фотография Анны Политковской отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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