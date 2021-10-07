 

Ученые нашли препарат, который сокращает риск тяжелого течения COVID-19 на 50%

07.10.2021, 11:00, Новости дня
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“Эффективное и простое в применении пероральное средство, которое способно предотвратить тяжелое развитие болезни, – это то, что нам сегодня нужно, чтобы взять под контроль пандемию”, – заявил глава глобального агентства UNITAID Филипп Данетон.

1 октября на сайте немецкой фармацевтической компании Merck был опубликован отчет о третьей фазе клинических испытаний молнупиравира. В них приняли участие около 800 человек. В результате эксперимента ученые выяснили, что препарат снижает в два раза вероятность госпитализации людей с  COVID-19, а также уменьшает риск смерти.

Merck планирует предоставить информацию о результатах испытаний в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы получить одобрение на использование препарата в экстренных ситуациях.

Лекарство было разработано в Университете Эмори в США университетской фармацевтической компанией Drug Innovation Ventures at Emory для лечения гриппа. Препарат приобрела компания Ridgeback Biotherapeutics, которая позже заключила соглашение с Merck & Co, отмечает “Медуза”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 236,5 млн случаев COVID-19, умерло 4,8 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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