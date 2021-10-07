“Плакать хочется. Ничего не радует”. Жена Виктора Павлика рассказала о непростом перелете в Турцию вместе с трехмесячным сыном

По словам Репяховой, их с Павликом сын не смог уснуть во время полета.

“Дети до года спят в самолете – это не про нас. Миша не спал, не игрался, не сидел”, – поделилась подробностями перелета с ребенком Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Жена артиста подчеркнула, что ситуация не изменилась и после того, как они поселились в отеле.

“Миша продолжает плакать в коляске. Я сойду с ума, если так будет все время”, – написала Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Супруга музыканта заявила, что пока что на отдыхе ее ничего не радует.

“Плакать хочется. Ничего не радует”, – поделилась она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

“Я очень надеюсь, что завтра будет легче”, – подытожила Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил.

Он – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

—