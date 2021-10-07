 

Мнение: О суперответе американцев на запуск в космос Белки-Пересильд

07.10.2021, 10:54, Разное
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Приходится признать: Соединённые Штаты вырвали у России лидерство в Космосе, и теперь не желают его уступать ни по каким статьям. Даже по самым-самым

Вот и на запуск Роскосмосом на космическую орбиту как бы режиссёра Клим Шипенко и как бы актрисы Юлии Пересильд американцы отреагировали очень творчески. Но их ответ превзошёл все ожидания.

Хотя бы потому, что оказался очень быстрым.

Американский актёр Уильям Шетнер отправится в #космос на борту космолета Blue Origin. «Никогда не поздно испытать что-то новое», – прокомментировал грядущее событие 90-летний исполнитель роли капитана звездолёта «Энтерпрайз» Джеймса Кирка в культовом телесериале «Звёздный путь» (Star Trek), выходившем на экраны в 1966–1969. И сверх этой параллели с фантастикой Уильям Шетнер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Полёт запланирован на 12 октября. Пребывание в космосе продлится всего 10 минут. Капсула Blue Origin поднимется на высоту 106 километров. Но всё же…

И, главное, эта показуха не будет стоить ни капли денег американским налогоплательщикам – в отличие от PR-полёта, организованного Роскосмосом. За всё заплатит один из самых богатейших людей планеты Джефф Безос.

Может, поэтому американцы и не возмущаются?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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