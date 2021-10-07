 

Открывшего аварийный выход из-за духоты в самолете в Шереметьево решили не наказывать

07.10.2021, 10:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледственные органы не нашли состава преступления в действиях авиапассажира в московском аэропорту Шереметьево, после «нескольких часов в душном самолете с неисправной системой вентиляции» открывшего аварийный выход, сообщил адвокат, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Шота Горгадзе.

«В отношении него вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Следственные органы после тщательной проверки не нашли в действиях Владимира Кузнецова состава преступления!» – передает РИА Новости слова Горгадзе, поздравившего с этим авиапассажира, которому грозил крупный штраф.

Напомним, в июле в Шереметьево пассажир рейса Москва – Анталья из-за духоты в самолете открыл аварийный выход. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. После того, как пассажир открыл люк, вылет задержали еще больше, пассажирам пришлось просидеть на борту более двух часов. Пассажиру, открывшему люк, грозло наказание за хулиганство.



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