 

Совместное производство «Спутника V» запустили в Узбекистане

07.10.2021, 10:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСовместное производство вакцины «Спутник V» против коронавируса запустили в Узбекистане, сообщила пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.

Мирзиеев в четверг провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик сердечно поздравил лидера РФ с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному российскому народу – мира и дальнейшего процветания, передает РИА «Новости».

«С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении по итогам разговора.

Отмечается также, что президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту Мирзиеева в Россию, который состоится в следующем месяце, передает ТАСС.

Напомним, в августе власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.



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