 

Бездетность и муж-пьяница: как сложилась жизнь звезды советского кино Людмилы Арининой

07.10.2021, 10:36, Разное
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В этом году, 8 ноября, известной российской актрисе Людмиле Арининой исполнится 95 лет. Многочисленных поклонников артистки покорила не только ее талантливая актерская игра, но и замечательный характер. Однако жизнь Людмилы Михайловны не ограничилась только кино — ее судьба была сложной и запутанной.

Аринина называет свое детство счастливым. Ее семья не жила в достатке, но была очень крепкой и дружной. Мать актрисы была учителем, отец писал картины, а Людмила Михайловна представляла себя на сцене с 10 лет. С тех пор как впервые побывала на спектакле. Так после школы Аринина поступила на актерский в ГИТИС, хотя не верила в свои силы.

После учебы артистка попала в Могилев, ездила по другим городам и вернулась в Москву только спустя много лет. До того как попасть на экраны, Аринина играла в театрах. В 1967 году состоялся дебют Людмилы Михайловны в кино, но известность к ней пришла после драматических и комедийных ролей. В том числе в “Ералаше”.

Личная жизнь артистки была непростой — она выходила замуж трижды. Первый ее брак, о котором почти ничего не известно, продлился 10 лет. После развода в жизни Арининой появился режиссер Николаем Мокиным — пара прожила в браке 26 лет. Все эти годы актриса пыталась спасти мужа от алкоголизма, ни в чем не упрекая, а под 60 лет осталась вдовой.

В 62 года Людмила Михайловна вышла замуж за вдовца и полковника в отставке Николая Семенова. Несмотря на то, что мужчина долго не откровенничал с избранницей, им удалось стать близкими людьми. Детей ни в одном браке звезда так и не завела.

“Боженька подал мне его в окошко, – отзывается артистка о своем третьем супруге. Его отношению ко мне может позавидовать любая женщина”, — говорит Аринина.

В последний раз россияне видели актрису на экранах в 2016 году — Людмила Михайловна снялась в шестом сезоне “Склифосовского”. Сейчас артистка часто бывает на даче, увлекается рыбалкой и изучает иностранные языки.



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