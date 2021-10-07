Володин: Сегодня все признают, что Путин – преимущество России

Сегодня Россия – сильная и суверенная держава, но так было не всегда, написал Володин в своем телеграм-канале. Он напомнил о войне на Кавказе, угрозе терроризма, разрухе и экономическом упадке после распада СССР.

“Мы теряли жизни наших граждан и были близки к потере страны. Избрание Путина главой государства кардинально изменило ситуацию”, – подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, решить одновременно проблемы в политике, экономике, социальной сфере и восстановить влияние на международной арене было непросто. “Сегодня все признают, что Путин – преимущество России”, – констатировал Володин.

Стремясь ослабить Россию, оппоненты наносят удары по президенту, отметил спикер. Наша страна может быть только сильной, все другое несет риски ее потерять, уверен председатель ГД.

Володин поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал президенту счастья и здоровья.

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975-м окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, затем Высшую школу КГБ №1 в Москве. Служил во внешней разведке. С 1985 по 1990 годы работал в ГДР.

В марте 1997 года Путин стал заместителем руководителя Администрации президента, в июле 1998-го – директором Федеральной службы безопасности. В августе 1999 года он возглавил правительство, а после ухода с поста президента Бориса Ельцина стал исполняющим обязанности главы государcтва. 26 марта 2000 года избран президентом России.