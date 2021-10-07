Рок-группа «ДДТ» за сутки поставила рекорд на краудфайдинге

Рок–группа «ДДТ» буквально на днях запустила проект по сбору финансовых средств для того, чтобы выпустить новый альбом, а уже сегодня фанаты перевели им более 6 млн рублей. Как сообщают представители краудплатформы – это новый рекорд по сбору финансовых средств за сутки.

На фоне все более растущей пандемии, а также если учесть экономический кризис, то неудивительно, что участники рок-коллектива попали в затруднительное финансовое положение. Регулярные переносы выступлений стали причиной отсутствия заработка на протяжении года. По этой причине «ДДТ» объявила краунд-кампанию. Послушать новый альбом популярной рок-группы в интернете можно уже с 28 октября, а вот на физическом носителе альбом появится в следующем году. «Благодаря спросу на предзаказ рок–группа «ДДТ» поставила новый рекорд. И им это удалось всего за сутки. Сбор поддержали более двух тысяч человек», – поделились данными представили краундплатформы. Поставленный перед этим рекорд был три года назад и принадлежит рок группе «Алиса», которой перевели 2,5 млн. рублей на пластинку «Посолонь». В минувшем году Константину Кинчеву удалось привлечь в новый проект 5 млн рублей. Эти суммы – не просто цифры, это демонстрация обожания и почитания народа.