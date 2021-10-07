Профессор Продеус развеял миф о ношении стрингов

Профессор Андрей Продеус развеял распространенный миф о женских трусах. Доктор заявил, что стринги не могут причинить никакую опасность здоровью тех, кто их носит.

Стринги из-за присутствия короткой перемычки якобы могли служить так называемым проводником кишечной палочки. Из-за них якобы начинали развиваться различные процессы инфекционного характера. Однако Продеус заявил, что исследователи из США опровергли эти сведения.

В исследовании приняли участие женщины, часть из которых носила стринги в течение длительного периода времени, а другие отдали предпочтение иным разновидностям нижнего белья. Затем авторы научной работы отследили, увеличивалось ли на самом деле количество инфекций. Речь идет о цистите, вагинозе, уретрите, патологиях воспалительного характера. Оказалось, что резкого скачка развития данного заболеваний не было.

Ведущая Елена Малышева, в свою очередь, в рамках программы добавила, что представительницы слабого пола, которые пренебрегают гигиеническими процедурами, более подвержены развитию инфекций, пишет портал Newinform.