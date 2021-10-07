 

CNN – для США 2020 год стал рекордным по количеству убийств

07.10.2021, 10:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В США с 2019-го по 2020-й количество убийств в стране выросло на рекордные 30%, передаёт CNN со ссылкой на доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний. При этом в 2020-м число смертей, наступивших в результате убийства, оказалось самым высоким в современной истории Соединённых Штатов.

Накануне вечером был опубликован новый доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), в котором сообщается о рекордном приросте числа убийств в США. Из документа видно, что в 2020 году число смертей, наступивших в результате убийства, было самым высоким в современной истории. С подробностями корреспондент CNN Райан Янг.

РАЙАН ЯНГ, корреспондент CNN: Кристин, Лора, доброе утро. Эти тревожные данные по числу убийств в США мы получили от ЦКПЗ. С 2019-го по 2020 год у нас произошёл 30-процентный рост. В нашей стране было совершено более 20 тысяч убийств, и этому поспособствовало насилие с применением оружия.

Мы, разумеется, делали репортажи из разных городов по всей Америке, и в этих материалах говорилось о росте насилия. Но когда вы видите, как в целом выросло количество убийств, то приходят на ум мысли о том, насколько смертоносным был 2020 год. И вы смотрите на всё это через призму пандемии.

Взгляните на цифры: налицо 30-процентный прирост. Если раньше было около 6 убийств на 100 тысяч человек, то в 2020 году — уже 7,8 убийств на 100 тысяч человек.

Если рассматривать этот вопрос в более широком контексте, то в последний раз мы наблюдали подобный рост после терактов 11 сентября. Тогда, разумеется, произошёл тот трагический день. По данным статистики, в нынешнем случае убийства — это во многом результат насилия с применением огнестрельного оружия.

Однако если подумать обо всех событиях в сфере здравоохранения и о том факте, что жизни некоторых людей удавалось спасти после того, как они попадали в отделение неотложной помощи, то можно по одним только цифрам увидеть и масштабы насилия с применением огнестрельного оружия, и количество перестрелок, и то, как всё это негативно отражается на американских улицах. Лора и Кристин.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Врач оценил версию о специальной диете и проблемах со здоровьем у Навального

19.05 / ВАКС снял арест с дома Полежай, гражданской жены Януковича – СМИ

14.04 / Индия одобрила «Спутник V» из-за острой нехватки вакцин в стране

12.08 / Стали известны наставники шоу «Голос 60+»

19.01 / Могилевская рассказала, как относится к усыновлению

10.02 / Посол в США: Москва готова к сложному разговору с Вашингтоном

24.09 / В Совфеде назвали сумму МРОТ в 2021 году

01.08 / Россия решила возобновить авиасообщение со Швейцарией

04.10 / В Минздраве Украины рассказали, с какими симптомами COVID-19 может понадобиться госпитализация

22.08 / Лукашенко заявил, что ему пришлось привести армию в полную боевую готовность впервые за четверть века

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика