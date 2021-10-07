 

Мужчина проснулся от того, что его укусило за шею маленькое животное, но не обратил внимание, а через месяц скончался

07.10.2021, 9:54, Разное
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Мужчина, достигший 80-летнего возраста, проживавший в штате Иллинойс, скончался от бешенства. Он стал первым человеком в этом округе за последние 68 лет, который умер именно от этого заболевания, говорит издание Daily Mail.

29 сентября на официальной странице в Facebook департамент здравоохранения сообщил о том, что мужчина скончался от бешенства, которым его заразила летучая мышь.

Кроме бушующего по всему миру коронавируса, против людей восстали и животные. Казалось бы, летучая мышь – вполне безобидный зверь, который практически не сталкивается с человеком ввиду ночного образа жизни.

Но американец незадолго до смерти рассказал, что как-то ночью он проснулся о боли и обнаружил, что его шею кусает летучая мышь.

Мужчина не обратился к медикам сразу, и уже вскоре почувствовал недомогания. Его начала мучать головная боль, он потерял контроль над движением конечностей, позже невнятной стала и речь. Спустя месяц после нападения летучего зверя, пенсионер умер. Медицинские сотрудники взяли кровь на анализ, и выяснили, что причиной смерти стало бешенство.

Бешенство – коварное заболевание, которое приводит к смерти практически 100% пациентов. Люди, которые столкнулись с неблагоприятными симптомами, умирали спустя несколько недель. Вакцина от заболевания может защитить от смертельного исхода, однако важно соблюсти одно условии – обратиться к медикам за помощью сразу после укуса.



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