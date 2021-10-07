 

Арестован подозреваемый в коррупции глава отделения Росимущества в Красноярске

07.10.2021, 9:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖелезнодорожный районный суд в Красноярске арестовал на два месяца руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве Владимира Абрамова и двух его подчиненных, подозреваемых в коррупции, сообщили в суде.

Ранее СК сообщил, что против руководителя и заместителя межрегионального территориального управления Росимущества, начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества отделения Росимущества, арбитражного управляющего, руководителя компании «Акцепт» и индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Их подозревают в даче и получении взяток.

«Железнодорожный районный суд Красноярска в отношении руководителя МТУ Росимущества в Красноярском крае, республике Хакасия и республике Тыва Абрамова В.В. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два2 месяца, то есть по 05.12.2021, в отношении заместителя руководителя МТУ Росимущества в Красноярском крае, республике Хакасия и республике Тыва Корниенко И.Н. избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц, до 05.11.2021, в отношении начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества в Красноярском крае, республике Хакасия и республике Тыва Чугуева А.Л. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 05.12.2021», – передает РИА Новости сообщение суда.

По версии следствия, в период с октября 2020 года по август 2021-го  руководитель, его заместитель и начальник отдела реализации арестованного имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили частями от директора компании «Акцепт» взятку в 1,2 млн рублей. Взятка предполагалась за победу его фирмы в запросе котировок в электронной форме и заключении с теруправлением Росимущества госконтрактов на право реализации арестованного имущества.

Также, по данным СК, в это же время и на те же цели чиновники получили от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 440 тыс. рублей.

Ранее главу Росимущества Ставрополья заподозрили в превышении полномочий.



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