Матыцин возглавил правкомиссию по борьбе с допингом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, ее возглавит руководитель Минспорта Олег Матыцин, информирует пресс-служба кабмина.

«Новую структуру возглавит министр спорта Олег Матыцин. Заместителем председателя комиссии назначен замглавы МИД Сергей Вершинин. В ее состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Комиссия призвана координировать взаимодействие федеральных органов власти, научных и общественных организаций в вопросах, связанных с участием РФ в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, пояснили в пресс-службе.

Заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение работы правкомиссии поручено Минспорту.

Ранее Матыцин заявил, что РФ заинтересована в обеспечении стабильности глобальной антидопинговой системы, однако данная повестка не должна быть объектом для политических манипуляций, поскольку под угрозой оказываются спортсмены по всему миру.