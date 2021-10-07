 

Кузнецова подтвердила выдвижение своей кандидатуры на пост вице-спикера Госдумы

07.10.2021, 9:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДепутат Госдумы Анна Кузнецова, которая покинула пост уполномоченного при президенте по правам ребенка, подтвердила, что ее кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы, отметив, что этот вопрос обсуждался на заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России».

Кузнецова сказала, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос назначения ее вице-спикером Госдумы, это будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы, пока ее кандидатуру «просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что главное – это работать в направлении защиты семьи и детства, как и поручил президент Владимир Путин.

«Как бы не называлась должность, эту задачу нужно реализовать максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей», – заключила она.

Ранее в ОП назвали вероятных преемников на место Анны Кузнецовой.

Напомним, она была освобождена от должности уполномоченного указом президента от 29 сентября. Она входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» и приняла предложение главы государства курировать в Госдуме вопросы защиты семьи и детей.



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