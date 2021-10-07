 

“Он очень хороший”: с кем встречается Вера Новикова после второго расставания с Сергеем Жигуновым

07.10.2021, 9:42, Разное
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Российский актер Сергей Жигунов и актриса Вера Новикова пытались построить крепкую семью дважды. Оба раза Жигунов бросал возлюбленную ради других женщин. Второе предательство мужа сильно ударило по Новиковой.

В первый раз пара поженилась в 1985 году, но в 2007 году их брак развалился из-за звезды “Моей прекрасной няни” Анастасии Заворотнюк, с которой у артиста был роман. Через два года экс-супруги пошли в загс во второй раз, но через 11 лет, в прошлом году, Жигунов снова оставил Новикову. На этот раз ради журналистки Виктории Ворожбит.

Второе предательство неверного мужа заставило артистку навсегда вычеркнуть бывшего возлюбленного из жизни и полностью разорвать отношения. Сейчас Новикова счастлива в новых отношениях
— после развода с Жигуновым девушка сошлась с экс-возлюбленным Андреем Ярославцевым, которого когда-то бросила ради Сергея.

Пара встретилась в Театре Вахтангова, когда артистка была в браке с Дмитрием Васюковым. Чувства вспыхнули, когда актеры играли возлюбленных на сцене.

“Играя в этом спектакле, мы влюбились друг в друга. Он очень хороший”, — вспомнила Новикова.

От Васюкова актриса ушла к Ярославцеву, а через пять лет оставила его ради Жигунова. Сейчас, после развода Веры со звездой “Моей прекрасной няни”, актеры снова



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