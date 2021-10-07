 

Диетолог Фус посоветовала отказаться от телятины людям с болезнями суставов

07.10.2021, 9:38, Разное
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Диетолог Светлана Фус рассказала, кому нельзя есть телятину. Она считает, что от нее нужно отказаться людям, которые имеют заболевания суставов – подагру или полиартрит.
В составе телятины присутствует пурин, способствующий накоплению мочевой кислоты. Из-за неправильного способа приготовления этот вид мяса теряет свои полезные свойства. Светлана Фус рекомендует прибегать к су-виду. Это значит, что приготовление пищи происходит при низких температурах в вакуумной упаковке. Также телятину можно тушить или же запекать в духовке.

Те, кто периодически жалуется на боли в суставах, должны есть красное мясо не чаще двух раз в неделю. Основная причина – присутствующие аргинин и аминокислоты, которые находятся в составе белка. Сообщается, что они имеют инсулиногенное действие.

В телятине содержится меньше холестерина, нежели в говядине. В связи с этим данный вид мяса можно есть детям и пожилым людям. В целом продукт считается маложирным, в его составе присутствует много цинка, меди, железа и В12, пишет портал Newinform.



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