 

Мясников: Употребление позеленевшего картофеля может привести к пищевому отравлению

07.10.2021, 9:38, Разное
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Врач и ведущий Александр Мясников пояснил о вреде позеленевшего картофеля. По словам доктора, такая трапеза может привести к пищевому отравлению.
Эта тема была затронута в рамках программы «О самом главном». Позеленевший картофель может стать причиной отравления. Продукт не должен быть зацветшим, поскольку в нем могут содержаться очень вредные вещества. В зеленых частях картофеля присутствует соединение соланин. Это вещество, попадая в организм, вызывает рвоту, тошноту, головную боль, жидкий стул, повышение температуры, расширение зрачков.

Мясников заявил, что картофель необходимо есть в отварном или же запеченном виде. В продукте содержится калий, который предупреждает развитие сердечно-сосудистых патологий. Также он порекомендовал отдавать предпочтение более молодому овощу, пишет портал Nation News.



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