Родители Дэвис винят в смерти дочери Прохора Шаляпина

Родители миллионерши из Канады Татьяны Дэвис винят Прохора Шаляпина в смерти дочери. После смерти супруги певец перестал находить с ними общий язык.

Оказалось, что Татьяны Дэвис скончалась в результате коронавируса 25 сентября. О том, что его жены больше нет, Шаляпину рассказали только 30 сентября. Мать Татьяны Дэвис выдвинула версию о том, что артист сам мог заразить возлюбленную. Он сделал прививку от COVID-19 в РФ, но не дождавшись определенного срока, прилетел к избраннице.

Шаляпин считает, что родителей покойной жены кто-то настраивает против него. Теща написала, что после вакцинации артисту нужно было находиться дома в течение двух недель. Певец стал очень переживать по этому поводу, но он спрашивал у врача, можно ли ему лететь. Доктор заявил, что, если самочувствие в порядке, то волноваться не о чем.

Прохор Шаляпин рад, что успел сделать прививку, ее он перенес легко. Родителей Татьяны Дэвис он назвал довольно впечатлительными людьми. При этом мать и отец бизнес-вумен также переболели коронавирусом в тяжелой форме. Их выписали из медучреждения в начале сентября.

Теща и тесть высмеивали решение артиста сделать прививку, поскольку вакцину считали небезопасной и неэффективной. В то же время Прохор Шаляпин уверен, что при заражении COVID-19 организм может повести себя непредсказуемо. Это и произошло в случае Татьяны Дэвис, пишет портал «Глобал.МСК».