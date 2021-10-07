 

Ученые подсчитали, насколько ниже риск смерти от COVID-19 при использовании дома пульсоксиметра

07.10.2021, 9:36, Разное
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Пульсоксиметр – прибор, который оценивает насыщение крови кислородом. Многие узнали о нем только во время пандемии COVID-19, когда стало известно, что при этой болезни может развиваться гипоксия (снижение уровня кислорода в крови), которая некоторое время не отражается на состоянии человека. К моменту госпитализации такие пациенты уже могут находиться в тяжелом состоянии.

Пульсоксиметр: что важно знать об этом приборе

Вместе с новым коронавирусом в нашей жизни появились не только маски, но и пульсоксиметры. Подробнее о них в нашем материале.

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В новом исследовании южноафриканские ученые проверили, улучшает ли использование пульсоксиметра прогнозы при COVID-19. Они раздали эти приборы более чем восьми тысячам пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые проходили лечение на дому. У всех участников были факторы риска тяжелого течения болезни (диабет, гипертония и другие).

Пациентов научили пользоваться прибором и попросили проводить измерения два раза в день. В случае если показатель опускался ниже 95%, они должны были обратиться за помощью. При сатурации ниже 90% им рекомендовали срочно направляться в больницу.

Ученые сравнили риск смерти участников исследования с показателями 30 тысяч пациентов из групп риска, которые не пользовались пульсоксиметрами. Оказалось, что в первой группе он был на 52% ниже, чем во второй.

За время исследования умерли 42 участников. Согласно подсчетам автором, без использования пульсоксиметра смертность могла быть более чем в два раза выше.

Пульсоксиметр и коронавирус

Пульсоксиметр, что это такое? Нужен ли он с домашней аптечке как градусник? Почему о нём столько говорят в контексте коронавируса? Давайте разбираться.

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Авторы исследования считают, что разница в смертности между группами может быть объяснена тем, что люди, которые мониторировали уровень кислорода в крови, раньше обращались за медицинской помощью. У пациентов, которые поступали в больницу после использования пульсоксиметра были ниже уровни воспаления (показатели С-реактивного белка).

Ученые отмечают, что использование пульсоксиметра может снизить тревожность у людей, которые лечатся от COVID-19 дома.



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