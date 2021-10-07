 

Мнение: Ни в коем случае не сдавать биометрические данные

07.10.2021, 9:24, Разное
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Касперская призвала граждан не сдавать биометрические данные.

«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?» — говорит Касперская.
Эксперт видит главную опасность при внедрении биометрии в том, что в России пока не умеют защищать и верифицировать такие данные. По ее словам, россияне могут сдать отпечатки пальцев и слепки лица, а также их снимают без соответствующего разрешения в общественных местах, а затем эту информацию могут слить, украсть и использовать, например, при крупных сделках с недвижимостью, управлении счетом в банке и т.д.

В августе правительство РФ задумалось о вводе стандартов сбора слепков лиц и голосов россиян в коммерческих биометрических системах. Пока требования выполняют только те, кто заносит сведения в единую биометрическую систему. Компаниям-сборщикам данных придется согласовывать с министерством софт, модель и тип оборудования для сбора и хранения данных. Оно должно быть сертифицировано ФСТЭК, а профильный сотрудник обязан подтверждать свои полномочия усиленной квалифицированной электронной подписью. Власти решили регламентировать и сам процесс сбора данных, начиная от формата и заканчивая постановкой кадра.
Компаниям с долей иностранного участия более 49 % и капиталом менее 500 миллионов рублей запретят собирать и использовать биометрические данные российских граждан. Если требование вступит в силу, то работать с биометрическими данными не смогут сервисы каршеринга, Avito и AirBnb, «Тинькофф-банк» и экосистемы Яндекса.
Минцифры уже опубликовало законопроект, в котором предлагаются варианты осуществления сбора и обработки биометрических данных, в том числе для идентификации и аутентификации водителей такси и пользователей каршеринга. Это требование не будет обязательным и затронет только физические лица, выразившие согласие на сбор биометрии.

https://habr.com/ru/news/t/581832/ – цинк

Вполне согласен с Касперской.
В текущих реалиях, когда у государства утекают даже личные данные сотрудников спецслужб, не говоря уже о данных обычных граждан, биометрические данные граждан также неизбежно попадут в открытый доступ, с последующим использованием различными мошенниками, как это происходит с обычными данными пользователей, которые утекают оптом и в розницу. Уверения в том, что "защита надежна" в свете постоянных утечек личных данных выглядят прямо скажем не убедительными. На Западе та же самая история, недавняя утечка личных данных пользователей Facebook и свежая утечка личных данных пользователей Твича на это прозрачно намекают.

Тем не менее, столь же уверен в том, что в долгосрочной перспективе биометрическая система будет внедрена в государственных структурах в силу банального стремления государства к усилению контроля. США и Китай тут будут оставаться "законодателями моды". Разумеется, все под вывеской "цифрового удобства".

Источник: Colonel Cassad



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