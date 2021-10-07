 

Варум рассказала, почему на самом деле не ездит в Крым

07.10.2021, 9:18, Новости дня
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“Я не езжу в Крым уже много лет. У меня нет возможности поехать в Крым, потому что я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов – у меня там родные, у меня бабушкина сестра, которой 96 лет”, – сказала она.

ВИДЕОВидео: А поговорить? / YouTube
Контекст:

Анжелика Варум родилась во Львове в 1969 году.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты “Каланчак”, “Чаплынка” и “Чонгар” в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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