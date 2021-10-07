 

Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей своего представителя в Раде

07.10.2021, 9:18, Новости дня
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“Освободить Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины”, – говорится в документе.

Указа о назначении нового представителя пока нет.

Президент назначил Стефанчука представителем в Раде 19 августа 2019 года.

Контекст:

В Верховной Раде 4 октября 2021 года запустили процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. Нардепы 5 октября отстранили Разумкова от ведения двух пленарных заседаний, а потом внесли в повестку вопрос об отзыве спикера, который будут рассматривать 7 октября. 

Главным претендентом на пост спикера считается Стефанчук, а его место может занять глава партии “Слуга народа”, первый замглавы фракции Александр Корниенко. Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады планируют 8 октября. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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