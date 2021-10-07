Мнение: Да здравствует Пересильд!

Нет, меня все-таки достало нытьё в соцсетях наших зачмозданных обывателей по поводу съемок некоего фильма “Вызов” в космосе. Просто какой-то нескончаемый завистливый вой! Люди, во-первых, неустанно считают деньги (очень дорогой полет, зачем актерам туда лететь, какие ужасные траты), и, во-вторых – перемывают косточки исполнительнице главной роли актрисе Пересильдихе, и там раскопали уже, похоже, вообще всё: да кто она такая, да у нее двое детей от режиссера Учителя, который ее на 30 лет старше, да она любовница Абрамовича, да кто ее вообще туда пустил, что ей в этом космосе делать и т.д. Без конца!

Меж тем полет, по-моему, чрезвычайно нужный и своевременный со всех точек зрения. Во-первых – в нем в кои-то веки есть какой-никакой смысл: кино снимают! Кино – дело почтенное, нужное, кино люди смотрят, оно деньги приносит, а если повезет – то, чем черт не шутит, может даже получиться какое-никакое произведение искусства. Всё лучше, чем то, что было раньше, когда год за годом на всю ту же околоземную орбиту ведомство Рогозина исправно отправляло каких-то “космонавтов”, которые на орбите якобы “производили эксперименты”. Про “эксперименты на орбите” я слышу сколько себя помню (то есть уже лет 50) – и что-то мне подсказывает, что ВСЕ эксперименты, какие только можно было придумать, уже сделали ПОКОЛЕНИЯ космонавтов по три раза, все эффекты получены, толку, надо понимать, никакого из них так и не вышло.

Юлия Пересильд, зайдя на станцию вместе с режиссером, действительно ДЕСАКРАЛИЗОВАЛА космонавтику как нечто “божественное”, для “особых” людей, недоступное простым смертным; в Фейсбуке принято по этому поводу страдать – а по мне так это прекрасно и давно пора. Полвека летать по орбите вокруг Земли – да, сначала это было прикольно, но уже в 80е, еще при Советской власти, ПОДНАДОЕЛО и стало восприниматься как какая-то бессмысленная рутина. Прекрасно помню свои впечатления еще в пионерском возрасте – как ни включишь программу Время, всегда в ней дежурный отчет о какой-то паре космонавтов, которые болтаются “в космосе” и всегда идут на очередной “рекорд пребывания”: полгода, год, полтора года… Понятно лишь одно – рано или поздно их все-таки оттуда спустят и непременно дадут звание “Герой Советского Союза”, а вместо отправят другую пару – мариноваться еще дольше, ставя еще более крупный рекорд. А смысл и цель всего “подвига” так и расплывался в тумане.

Теперь же, слава богу и Пересильд, всей этой дурной бесконечности придет конец – раз уж простая 37-летняя мама двоих детей вот так запросто может подняться и спуститься, просто ради шоу, без долгой подготовки, после двух родов, не будучи какой-то там спортсменкой. Вопрос наконец-таки встанет ПРАВИЛЬНО, правильной стороной: не “зачем пересильд туда поперлась” (она-то полетела по делу), а наоборот: космонавты нахрена туда таскаются? ИМ-ТО что там делать? Еще не все эксперименты переделали?

Ключевой-то вопрос прост, как три рубля: или мы “покоряем космос” – но тогда именно в космос и надо летать, а не болтаться 70 с лишним лет вокруг матушки-Земли с непонятной целью. Или мы считаем, что космос – это слишком далеко и дорого, и ограничиваемся подвешиванием спутников для своих сугубо земных дел, для которых наличие на орбитах людей в принципе излишне. Кто-то же должен был поставить вопрос ребром?! Слава богу, что это сделала хрупкая Юля. Она молодец!

Многие, кстати, обратили внимание на съемки финальной пресс-конференции в Роскосмосе сразу после успешного запуска – когда там сидели Константин Эрнст (продюсер фильма от имени Первого канала) и Дмитрий Рогозин. Там поражал контраст: Эрнст сиял как медный пятак и радовался как дитя – в то время как Рогозин, наоборот, сидел с непередаваемо кислой рожей, прям как будто на похоронах. Возможно, он предвидел, что этот полет означает конец самой идеи Роскосмоса?

И последнее: бесят те, кто называют Пересильд “блатной” и смотрят на ее фотографии с борта космической станции так, как будто это фотки в Инстаграме, где она позирует на яхте Абрамовича – как какая-нибудь Наиля на яхте Костина, “уууу, проклятая шлюха!!” Я вижу принципиальную разницу между шлюхой на яхте и Пересильд на космической станции – и очень удивлен, что другие (видимо, природные смельчаки) ее не видят.

Скажу за себя: я, к примеру, даже на самолетах летать боюсь. Причем я начинаю бояться даже за несколько дней до полета – еще только узнав, что мне предстоит лететь. Мне кажется очень опасным доверить свое хрупкое тело какому-то алюминиевому ящику с крыльями (хотя краем сознания понимаю, что в современном самолете опасность примерно та же, что в автобусе). А съемочная группа согласилась отправиться на невероятную высоту, где и крылья никакие не помогут, и перегрузки, которые авиапассажиру не снились, и вообще всё НАМНОГО страшнее!!

Поэтому осуждать Пересильд, да и всю команду, у нас с вами просто нет никакого морального права. Ракета – это не самолет. Вон, у американцев аж два “Дискавери” просто взорвались к чертовой матери, вместе с экипажами. Я б на месте Пересильд никуда б не полетел, ну его нафиг. Поэтому я могу ими всеми только восхищаться.