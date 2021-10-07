 

Юлия Пересильд с борта МКС рассказала о своих идеях по поправкам в Конституцию

07.10.2021, 9:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Роскосмос» провёл прямой эфир со съёмочной группой, находящейся на борту Международной космической станции (МКС). Во время трансляции актриса Юлия Пересильд обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, рассказав о своих идеях по внесению поправок в основной закон России.

По словам Пересильд, идея о необходимости внести изменения в Конституцию возникла у неё сразу, как только она оказалась в российском сегменте МКС. По мнению первой актрисы-космонавтки Земли, современная политическая ситуация в мире и динамика экономических процессов требуют расширить полномочия членов Совета Федерации и увеличить их срок нахождения в должности с 5 до 10 лет. Также количество пожизненных сенаторов, назначаемых президентом, Юлия Пересильд предложила увеличить с 7 до 50, а также наделить всех как бывших, так и действующих сенаторов иммунитетом от проверок со стороны ФАС и других органов, регулирующих деятельность офшоров. Володин пообещал в ближайшее время поставить этот вопрос на голосование в Госдуме.

«Если бы я могла молчать, я бы молчала, но долг женщины-космонавтки взывает ко мне. Больно смотреть, как мало наши сенаторы успевают сделать в Совфеде. За 5 лет только освоишься – и уже пожалуйте на выход. Вот в Палате лордов Великобритании пэры заседают пожизненно, и эта верхняя палата парламента признана самой эффективной в мире. России пора отказаться от архаичных ограничений на сенаторские сроки и перенять передовую практику британцев, если мы не хотим оказаться в хвосте цивилизации», – заявила актриса во время прямого эфира.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Покупатель футболки сборной Украины останется под подпиской о невыезд

13.07 / Ученые доказали эффективность музыки для восстановления речи после инсульта

03.07 / Межкомнатные двери: виды и конструкции

29.08 / “Лава” на ваших ногтях: «термический» маникюр – горячий тренд из соцсетей

14.04 / Мнение: Война за реку Шатт-аль-Араб

23.03 / Меган Маркл и принц Гарри подтвердили, что у них не было тайной свадебной церемонии

15.06 / Мнение: Приговор советского народа большевикам, велосипедист Ленин и сравнение Петра I с Иваном Грозным

21.09 / Люди застряли над Москвой-рекой из-за поломки канатной дороги

17.05 / Рынок в стиле промышленного дизайна построят в Бибиреве

20.07 / Путин объявил о переносе “Бессмертного полка”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика