Юлия Пересильд с борта МКС рассказала о своих идеях по поправкам в Конституцию

«Роскосмос» провёл прямой эфир со съёмочной группой, находящейся на борту Международной космической станции (МКС). Во время трансляции актриса Юлия Пересильд обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, рассказав о своих идеях по внесению поправок в основной закон России.

По словам Пересильд, идея о необходимости внести изменения в Конституцию возникла у неё сразу, как только она оказалась в российском сегменте МКС. По мнению первой актрисы-космонавтки Земли, современная политическая ситуация в мире и динамика экономических процессов требуют расширить полномочия членов Совета Федерации и увеличить их срок нахождения в должности с 5 до 10 лет. Также количество пожизненных сенаторов, назначаемых президентом, Юлия Пересильд предложила увеличить с 7 до 50, а также наделить всех как бывших, так и действующих сенаторов иммунитетом от проверок со стороны ФАС и других органов, регулирующих деятельность офшоров. Володин пообещал в ближайшее время поставить этот вопрос на голосование в Госдуме.

«Если бы я могла молчать, я бы молчала, но долг женщины-космонавтки взывает ко мне. Больно смотреть, как мало наши сенаторы успевают сделать в Совфеде. За 5 лет только освоишься – и уже пожалуйте на выход. Вот в Палате лордов Великобритании пэры заседают пожизненно, и эта верхняя палата парламента признана самой эффективной в мире. России пора отказаться от архаичных ограничений на сенаторские сроки и перенять передовую практику британцев, если мы не хотим оказаться в хвосте цивилизации», – заявила актриса во время прямого эфира.

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