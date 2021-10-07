Спорткар Ford Mustang получит версию Stealth Edition

Легендарная модель Ford Mustang в следующем году выйдет в модификации Stealth Edition.

В частности, модель оснащается доработанным мотором с мощностью 310 л.с. Кроме того, автомобиль получит 19-дюймовые диски. Заявлено, что новинка оснащается антикрылом, прозрачными накладками на фонарях. На порогах установили дополнительную подсветку. Вместе с тем до конца 2020 года в продажу выйдет версия Ford Mustang EcoBoost Premium Stealth Edition.

Покупателям предложат несколько версий, которые обладают различными оттенками кузова, включая девять новых цветов. Ожидать поступления автомобиля следует к концу текущего года. Производитель умалчивает цену на новую спортивную модель.