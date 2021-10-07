 

Спорткар Ford Mustang получит версию Stealth Edition

07.10.2021, 9:06, Новости дня
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 Легендарная модель Ford Mustang в следующем году выйдет в модификации Stealth Edition.

В частности, модель оснащается доработанным мотором с мощностью 310 л.с. Кроме того, автомобиль получит 19-дюймовые диски. Заявлено, что новинка оснащается антикрылом, прозрачными накладками на фонарях. На порогах установили дополнительную подсветку. Вместе с тем до конца 2020 года в продажу выйдет версия Ford Mustang EcoBoost Premium Stealth Edition.

Покупателям предложат несколько версий, которые обладают различными оттенками кузова, включая девять новых цветов. Ожидать поступления автомобиля следует к концу текущего года. Производитель умалчивает цену на новую спортивную модель.



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