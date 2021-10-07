Компактвэн Nissan Note получил кросс-версию Crossover на рынке Японии

Новая модель Nissan Note получит версию кроссовера.

В частности, в новом исполнении транспортное средство выйдет на рынок под названием Note Autech Crossover. Данный автомобиль отличается увеличенными покрышками, улучшенной подвеской, увеличенным клиренсом и электроусилителем руля. Кроме того, модель имеет увеличенные колесные арки и накладки на порогах. Также значится, что кроссовер имеет рейлинги на крыше для перевозки багажа.

Кроме того, автомобиль получит 1,2-литровый бензиновый мотор с мощностью 82 л.с. Автомобиль оснащается электрическим агрегатом на 116 л.с. Приобрести новый японский кроссовер станет возможным в полным или передним приводом, но цена пока остается засекреченной.