 

Компактвэн Nissan Note получил кросс-версию Crossover на рынке Японии

07.10.2021, 9:06, Новости дня
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Новая модель Nissan Note получит версию кроссовера.

В частности, в новом исполнении транспортное средство выйдет на рынок под названием Note Autech Crossover. Данный автомобиль отличается увеличенными покрышками, улучшенной подвеской, увеличенным клиренсом и электроусилителем руля. Кроме того, модель имеет увеличенные колесные арки и накладки на порогах. Также значится, что кроссовер имеет рейлинги на крыше для перевозки багажа.

Кроме того, автомобиль получит 1,2-литровый бензиновый мотор с мощностью 82 л.с. Автомобиль оснащается электрическим агрегатом на 116 л.с. Приобрести новый японский кроссовер станет возможным в полным или передним приводом, но цена пока остается засекреченной.



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