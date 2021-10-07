Российский «киноэкипаж» посетил американский сегмент МКС
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Российский «киноэкипаж», снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием «Вызов», побывал на американском сегменте станции, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Согласно переговорам, «киноэкипаж» – космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд – провел в европейском модуле Columbus, входящем в состав американского сегмента МКС, приватные медицинские конференции, передает РИА Новости.
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
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