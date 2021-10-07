Российские ученые нашли способ борьбы с американским десантом

Российские военные ученые предложили защищаться от потенциальных морских десантов США с помощью совместных действий пилотируемой авиации и роя малых ударных беспилотников, метод представлен в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика», издаваемом Военным учебно-научным центром ВВС.

Как отмечается в публикации, у России протяженная морская граница, страна развивает Северный морской путь, к ней предъявляются территориальные претензии на Дальнем Востоке и в других регионах, идет конкурентное освоение Арктики. Поэтому разработка эффективных способов борьбы с возможными морскими десантами актуальна.

Военные отмечают, что США сегодня развивают концепцию загоризонтных морских десантов, предполагающую, что высадка на воду личного состава с техникой, а также взлет авиации с американских универсальных десантных кораблей (УДК) сможет начинаться за 30-50 миль от берега.

«В настоящее время вероятный противник существенно повысил свои боевые возможности для проведения морских десантных операций за счет принятия на вооружение новых УДК и десантно-высадочных средств на воздушной подушке», – передает РИА Новости текст исследования.

Также у американских сил есть и некоторые другие машины-амфибии, добавили авторы.

Они предлагают наносить удар по вероятному загоризонтному десанту США до начала его высадки большим числом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) малого класса.

«После получения целеуказания с командного пункта они (БПЛА) выходят в заданный район и, используя противопехотные (противотранспортные) мины, боеприпасы малого калибра, поражают живую силу, повреждают вертолеты (самолеты), открыто расположенные на палубах, сковывают нормальную работу боевых расчетов, повреждают антенные системы РЛС противника», – говорится в публикации.

Параллельно с этим дроны сбрасывают на десантные корабли противника радиомаяки, тем самым подсвечивая цели для пилотируемых боевых авиационных комплексов.

Авторы отмечают, что такие активные встречные действия позволят развернуть на берегу огневые средства Сухопутных войск и в конечном счете сорвать планы противника.

При этом российские военные ученые подчеркивают, что использование беспилотников малого класса в таких противодесантных операциях наиболее целесообразно.

Ранее в РФ запланировали создание «роя» «мыслящих дронов».