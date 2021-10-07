 

Бастрыкин поручил завести новое дело после избиения мужчины в метро

07.10.2021, 8:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить свое дело о покушении на убийство, а также о насилии к представителю власти после избиения мужчины в метро, информирует пресс-служба СК.

В сообщении на сайте СК указывается, что «в связи с тем, что в действиях мужчин, наносящих множественные удары руками и ногами в область головы потерпевшего, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений»), о чем свидетельствуют зафиксированные на видеозаписи циничные и жестокие действия нападавших, председатель СК поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело по данной статье, а также по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и немедленно приступить к его расследованию».

Отмечается, что второе дело заведено на основании того, что подозреваемые оказали активное сопротивление сотрудникам полиции.

Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.

Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.

Дагестанцы осудили проступок земляков.



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