Мнения: Спор об однополых браках закончился – они победили

В последнее время из Европы приходит много новостей, так или иначе связанных с ЛГБТ-тематикой. Пожалуй, наиболее громкая из них – появление в новом созыве Бундестага двух депутатов-трансгендеров, Тессы Ганзерер и Ники Славика. Оба представляют «зеленых», в программе которых права секс-меньшинств занимают особое место. Тем самым Германия, где уже был сыгравший гей-свадьбу глава МИД Гвидо Вестервелле, перешла на новую ступень «принятия» нетрадиционных отношений.

В последнее время из Европы приходит много новостей, так или иначе связанных с ЛГБТ-тематикой. Пожалуй, наиболее громкая из них – появление в новом созыве Бундестага двух депутатов-трансгендеров, Тессы Ганзерер и Ники Славика. Оба представляют «зеленых», в программе которых права секс-меньшинств занимают особое место. Тем самым Германия, где уже был сыгравший гей-свадьбу глава МИД Гвидо Вестервелле, перешла на новую ступень «принятия» нетрадиционных отношений.

В тот же день, когда немцы выбирали депутатов, в Швейцарии почти 65% населения высказались на референдуме в поддержку полноценных однополых браков. Собственно говоря, право заключать отношения у них было и раньше – просто ограниченное (например, однополые семьи не могли усыновлять детей). Годом ранее швейцарцы посчитали, что разжигание ненависти по признаку сексуальной ориентации следует признать уголовным преступлением. На то, что это сделано за спиной народа, тут не пожалуешься – нет, не за спиной, вот результаты референдума.

По стопам Швейцарии, похоже, готовится пойти и Чехия. Еще в апреле, пока гремел российско-чешский шпионский скандал, местный парламент принял в первом чтении закон, дающий однополым парам те же права, что и обычным. Сомнений в том, что дело доведут до конца, мало. Большинство политических сил поддерживают такой шаг, как и свыше 60% опрошенных чехов. Собственно говоря, чешские геи и лесбиянки уже несколько лет как могут даже усыновлять детей – правда, в личном, а не в семейном порядке. Так что и здесь – без неожиданностей.

Само собой, дальше других идут страны Бенилюкс, где ЛГБТ-культура, кажется, уже стала частью национального самосознания. Так, Конституционный суд Бельгии еще два года назад велел убрать из документов графу «пол», чтобы не ущемлять права трансгендеров. В прошлом году к тому же начали готовиться в Нидерландах, и всё по той же причине. Правда, голландцы растянули процедуру до 2025 года, посетовав, что другие государства ЕС к столь радикальным переменам еще не готовы.

Даже в Польше, где целые воеводства объявили себя зоной, свободной от ЛГБТ, «толерантность» постепенно отвоевывает себе место. «Свободные зоны» под давлением ЕС за последние дни отменили четыре из пяти воеводств. Кроме того, и польское общество уже не столь монолитно. Вспомним лишь, что на президентских выборах 2020 года почти треть избирателей в первом туре проголосовала за кандидатов, прямо заявлявших о необходимости узаконить однополые союзы.

Настоящим бастионом консерватизма смотрится сегодняшняя Венгрия, где приняли ряд законов, направленных на защиту традиционных ценностей, и ограничили права секс-меньшинств. Чем, естественно, вызвали гнев Евросоюза. Но сделаем оговорку. При всем запрете на «третий пол», усыновление, ограничение на аборты, венгерский премьер Виктор Орбан всё же пока не тронул возможность геев и лесбиянок вступать в ограниченный гражданский союз. Так что нетерпимость Венгрии к этому явлению тоже не следует преувеличивать.

В целом опросы, проводимые по заказу органов ЕС, показывают, что 76% европейцев считают необходимым предоставить секс-меньшинствам те же права, что и остальным. Цифра, надо сказать, вызывает некоторые сомнения. В тех же Польше и Венгрии – это явно не большинство. А есть ведь еще достаточно религиозные католические Италия и Португалия. Есть православные Греция, Болгария и Румыния. Как видим, в Швейцарии (пусть и не входящей в ЕС, но близкой к нему) показатель несколько ниже. Но всё равно огромный.

Описываемые вещи показывают, что, к сожалению, европейцы в значительной степени подвержены гей-пропаганде. И чем дальше, тем большая часть их полагает, что в однополых браках нет ничего предосудительного и что геи и лесбиянки заслуживают тех же семейных прав, что и остальные. И в этом нет ничего удивительного. Большинство ныне живущих европейцев уже не застали традиционную «старушку Европу». За последние десятилетия Старый Свет существенно изменился, и на то существует несколько причин.

Первая из них – общество в Европе стало нерелигиозным. Много ли людей постоянно ходят в храм? Даже в подчеркнуто верующих Греции, Польше и Португалии едва ли таковых большинство. На праздники – да, ходят, но не каждое же воскресенье. Что уж говорить о подчеркнуто атеистических Чехии или Голландии, имеющих тяжелую религиозную историю, прошедших в позднем Средневековье через страшные религиозные войны. Естественно, что менее религиозному обществу рассказать о гомосексуальной норме куда проще.

Второй момент – сама религия. Нынешний папа Римский Франциск возвысил свой голос в пользу узаконивания однополых браков. В Великобритании или Швеции давно уже существует не только женское священство, но и гомосексуальное. Разумеется, сначала протестантские церкви, а затем и Римско-католическая, сделали это под напором пропаганды, чтобы не казаться ретроградными. Тем более, что уже около 30 стран мира узаконили однополые союзы и примерно столько же сделали это частично. Но факт есть факт – от «старой» морали они ушли.

Третий момент – отрицание истории и традиций современными европейцами. История и традиции, с точки зрения многих из них – зло. Ведь именно они неоднократно приводили к кровопролитным войнам. А Евросоюз, построенный на светских либеральных принципах, напротив, войны предотвращает. Так что даже если признать однополые союзы злом, оно оказывается значительно меньшей неприятностью по сравнению с войнами предыдущих эпох. И европейцы соглашаются на гей-браки.

Четвертый момент – противопоставление себя «тьме исламизма». Зачастую лицом традиционных ценностей в Европе выступают не просто иммигранты-мусульмане, а их худшая часть – исламисты. Надо сказать, что «принять однополые союзы назло исламистам» – едва ли не самый сильный аргумент из всех, и гей-пропаганда его же использует. Уж лучше сосед-гей, чем исламист. Удивительно, но это сочетается с готовностью тех же партий «зеленых» выступать за прием всё новых иммигрантов. Воистину – разруха в головах.

Пятый момент – европейцы привыкли верить своему государству и (во многом) своим СМИ. Возьмем, например, явку на выборах в развитых странах – она зашкаливает за 70%. Раз демократически избранные руководители говорят, что пора признавать однополые браки – значит, так и надо. Раз гражданам рассказывают, что признание однополых союзов – это признак передового общества, значит, они охотно верят. Верят до тех пор, пока их собственный ребенок не станет трансгендером. Вот здесь уровень терпимости у многих резко падает.

Шестой момент – это целая система воспитания, куда вовлечены не только СМИ. Пресловутая толерантность воспитывается уже со школы, затем – в вузе, волонтерском движении, на концертах, на футболе. Да вообще в любом месте, где собирается много людей. У каждого появляются знакомые геи и лесбиянки. А еще они узнают про Леонардо да Винчи и Фредди Меркьюри. То, что все эти гении были глубоко несчастны в личной жизни – «деликатно» опускают.

Самое ужасное в этой истории то, что Евросоюз не считает нужным ограничивать подобное своим пространством и старается продвигать «передовые ценности» в остальной мир. С его точки зрения, они не имеют границ. И больше всех достается России, поскольку среди всех стран, не входящих в ЕС и НАТО и не связанных с ними особыми отношениями, она больше всего похожа на Европу. Она родственная полякам, чехам и словенцам по языку, грекам и румынам – по вере. Значит, она первая должна принять эти нормы.

Старая добрая традиционная Европа, руководствующаяся прагматическими интересами, основанная на западно-христианской морали, уходит в прошлое. От нее остались только отдельные островки. Придется иметь дело с таким Старым Светом, где большинство населения приемлет однополые браки. Естественно, что договариваться с ним будет крайне трудно. Но ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся.

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