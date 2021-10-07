Россиян предупредили о подорожании сигарет

Сигареты во втором полугодии 2021 года могут подорожать в среднем до 140-145 рублей за пачку со 135,8 рубля в первом полугодии, сообщили аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.

Они проанализировали динамику продаж традиционных сигарет и электронных систем нагревания табака за первые шесть месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в денежном выражении.

«Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку», – передает РИА Новости сообщение аналитиков.

Они обратили внимание, что сигареты уже выросли в цене: по их данным, в среднем цена одной пачки увеличилась на 12,4% – со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года. По мнению аналитиков, это обусловлено прежде всего повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

При этом средняя стоимость стиков за период с января по июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года не изменилась, оставшись на уровне 155 рублей за пачку. «Что касается изменений средней стоимости стиков, то, скорее всего, она увеличится не более чем на 5-7% во втором полугодии 2021 года», – спрогнозировали в компании.

Напомним, 1 июля продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку запретили в России.