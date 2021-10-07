Стало известно, за какие переводы банк может заблокировать карту

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07.10.2021, 8:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕсли банк заподозрил мошенническую схему в операциях по банковской карте, он может ее заблокировать. Кредитные учреждения обязаны определять мошеннические сделки и противодействовать, рассказал менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

Как отметил эксперт, банк, с одной стороны, должен защищать своих клиентов от мошенников и, с другой стороны, – выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, то есть проверять, откуда деньги поступили и куда они отправляются. В последнем случае речь идет о довольно крупных операциях, в том числе и тех, которые проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.

«В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк», – передает РИА Новости слова специалиста.

Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил Шевский.

Ранее в ЦБ рассказали, какие платежи могут счесть подозрительными.



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