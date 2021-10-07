Автоэксперт Рязанов назвал условия для перехода на зимнюю резину

Автоэксперт Максим Рязанов пояснил об условиях перехода с летней на зимнюю резину. Согласно ПДД, покрышки должны быть заменены не позже 1 декабря, но дата может меняться, исходя из погоды на улицы.

Традиционно на зимней резине рекомендуется ездить, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне 4 градуса выше нуля. Однако автомобилистам-новичкам нужно поменять покрышки немного раньше. Важно учитывать, что на шиномонтажах образуются большие очереди, как только температура начнет снижаться. В связи с этим рекомендуется «переобуть» транспортное средство заранее.

Перед заменой резины необходимо оценить состояние старых зимних покрышек. Это позволит принять решение о целесообразности покупки новых. Приобретение является обязательным, когда толщина протектора составляет меньше 4 мм. Также это нужно сделать, если срок годности покрышек истек. В целом шины пригодны к эксплуатации в течение пяти лет.

Когда замена неизбежна, то необходимо определить, какой вариант резины купить. В регионах, где зима является мягкой, оптимальна для езды в городах «липучка». По информации портала iReactor, за городом, где присутствует много снега, подойдет шипованный вариант.