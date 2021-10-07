 

ВОЗ одобрила первую вакцину от малярии

07.10.2021, 8:24, Новости дня
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“Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей – это прорыв в науке, в деел защиты детей и борьбе с малярией. Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней”, – сказал генеральный директор ВОЗ  Тедрос Адханом Гебрейесус.

На разработку вакцины ушло 30 лет. По словам Гебрейесуса, это “подарок всему человечеству”, который изменит курс развития истории здравоохранения, сообщила пресс-служба ВОЗ. 

По данным ВОЗ, малярия является основной причиной детской смертности в странах Африки к югу от Сахары. От нее ежегодно умирают более 260 тыс. детей в возрасте до пяти лет.

Вакцина против малярии должна вводиться по схеме из четырех доз детям в возрасте от пяти месяцев 

 

Контекст:

Малярия – инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе инфицированными комарами. Ежегодно от этой болезни умирает более 400 тыс. человек, большинство из которых – дети в возрасте до пяти лет.

По данным ВОЗ, малярия распространена в 87 странах мира. в 2019 году число больных малярией составило 229 млн. “Ежегодно малярия уносит жизни более 400 тыс. человек, причем в основном от нее умирают маленькие дети в Африке”, – сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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