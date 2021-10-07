 

В Киевской области полиция ищет трех школьников. Известно, что они сбежали в лес

07.10.2021, 8:24, Новости дня
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Вечером 6 октября директор школы сообщил в полицию Кагарлыка, что трое учеников около 11:00 утра самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому, куда пошли. Пропали Дмитрий Польский, Максим Штыков и Дмитрий Мостипан, мальчикам по 12-13 лет.

Полиция установила, что три дня назад школьники договаривались о бегстве в лес. “Выяснили, что после побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении”, – говорится в сообщении. 

Детей ищет личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлыцкого и Богуславского отделений полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции, кинологи полиции Киевщины, более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников КОРД, а также охотники с тепловизорами.

Полиция опубликовала фото детей и просит всех, кто может знать что-то о том, где они, сообщить по линии 102 или в Кагарлыцкое отделение. 

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2967494403505354

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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