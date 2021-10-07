 

Появились фотографии уникального пикапа Mini Clubman

07.10.2021, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователям доступны изображения нового компактного пикапа Mini Clubman.

Предложенный экземпляр выполнен жителем Нью-Йорка. Особенность модели заключается в отсутствии крыше и добавлении распорок, за счет которых жесткость кузова пикапа намного выше. Еще одним преимуществом модели Mini Clubman от умельца является наличие лифта подвески, багажника на крыше и модернизированной решетки радиатора.

Ввиду отсутствия платформы автомобиль сохранил серийный внешний вид. Кроме того, ранее британская марка показала тизер модели, который выйдет на рынок под названием Hardtop Cooper S. Точная дата выпуска автомобиля пока не сообщается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / Пашинян заявил о невозможности решить карабахский конфликт с помощью дипломатии

20.07 / Боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки – штаб ООС

09.05 / Welt – у американских полицейских заканчиваются патроны — их скупают мирные граждане

20.04 / И.о. премьера Ливана призвал «арабских братьев» спасти его страну

13.10 / Facebook запретила отрицать Холокост

16.07 / S&P подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне

10.01 / Житель Закарпатья убил детей своей сожительницы и избил ее. От женщины скрывают их смерть

21.01 / Глава НБУ высоко оценивает шансы на пересмотр программы с МВФ

28.03 / В Миннеаполисе ужесточают меры безопасности перед судом по делу об убийстве Джорджа Флойда

03.09 / Минэнерго заявило о росте экспорта российского угля в

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика