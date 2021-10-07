Появились фотографии уникального пикапа Mini Clubman

Пользователям доступны изображения нового компактного пикапа Mini Clubman.

Предложенный экземпляр выполнен жителем Нью-Йорка. Особенность модели заключается в отсутствии крыше и добавлении распорок, за счет которых жесткость кузова пикапа намного выше. Еще одним преимуществом модели Mini Clubman от умельца является наличие лифта подвески, багажника на крыше и модернизированной решетки радиатора.

Ввиду отсутствия платформы автомобиль сохранил серийный внешний вид. Кроме того, ранее британская марка показала тизер модели, который выйдет на рынок под названием Hardtop Cooper S. Точная дата выпуска автомобиля пока не сообщается.