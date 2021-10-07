 

Семейный универсал BMW M3 Touring 2023 показали на фото без камуфляжа

07.10.2021, 8:12, Новости дня
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Немецкий бренд BMW объявил о планах выпустить новую версию универсала BMW M3 Touring.

В Сети опубликовали рендерные изображения, демонстрирующие вероятный дизайн кузова автомобиля. По снимкам можно увидеть переднюю часть кузова с модернизированной оптикой, а также усовершенствованные задние фонари. Не обошлось и без доработки выхлопной системы и обновления бамперов. Ранее удавалось обнаружить прототип, имеющий стильную решетку радиатора с крупными “ноздрями”.

Под капотом модели установлен 3-литровый битурбированный агрегат на 510 л.с. мощности. Не исключается, что модель оснастят восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также предложат на выбор 6-ступенчатую механику.



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