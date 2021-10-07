В Нидерландах объяснили связь ввода «Северного потока – 2» со снижением цены на газ

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» позволит снизить цены на газ через несколько месяцев, сообщил старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент.

Эксперт отмечает, что спрос на газ повышается по мере того, как все страны меняют свой взгляд на энергоснабжение примерно в одно и то же время, что приводит к медленной тенденции роста потребления газа и, следовательно, цен на газ; спрос на газ также вырос из-за холодной весны, несмотря на кризис COVID-19, что привело к снижению запасов. Такая ситуация дестабилизирует в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

«Но по мере реализации других источников, таких как неизбежный ввод в эксплуатацию русско-германского газопровода «Северный поток – 2» и полное возобновление работы производственных единиц в РФ и Норвегии, например, ситуация на рынках станет более штатной и цена на газ снизится. Это вопрос нескольких месяцев», – передает РИА Новости слова аналитика.

Нынешний рост цены является исключительным и связан со стрессом, вызванным одновременным экономическим восстановлением в мире, отмечает эксперт. «Рынок останется дефицитным этой зимой, и нормализация ожидается в начале 2022 года», – прогнозирует аналитик.

Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке.