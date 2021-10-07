 

В Литве назвали условие «возвращения» Крыма в состав Украины

07.10.2021, 8:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраина получит Крым обратно после того, как РФ «развалится», сообщил экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.

Ландсбергис сообщил в беседе с изданием «День», что Крым вернется Украине лишь после «развала» России, который политик назвал «вопросом времени», передает РИА «Новости».

«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. РФ уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», – сказал он.

При этом бывший глава литовского государства обратил внимание властей в Киеве, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.

«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», – заключил политик.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.



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